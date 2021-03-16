В Челябинской области грузовой поезд с углем сошел с рельсов

В Челябинской области на перегоне Сыростан — Хребет грузовой поезд с углем сошел с рельсов. Проводится проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте.

Инцидент произошел рано утром 16 марта на 1978 километре перегона Сыростан-Хребет ЮУЖД. По предварительным данным, с рельсов сошли 17 вагонов, груженных углем. Повреждено железнодорожное полотно. На месте работает следственно-оперативная группа.

В результате происшествия никто не пострадал.

"Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются работники локомотивной бригады, железной дороги, устанавливается сумма причинённого ущерба, проводится комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что в настоящий момент устанавливается причина происшествия, по предварительным данным, это могло произойти вследствие излома рельс.

В настоящий момент задержаны четыре пассажирских поезда. Они перенаправлены на ближайшую станцию.

Транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.