В России выявлен южноафриканский штамм коронавируса

В России выявлены первые два случая южноафриканского штамма коронавируса, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Кроме того, зафиксированы 28 фактов инфицирования британским типом, бразильский вариант SARS-CoV-2 пока не обнаружен.

Сообщается также о 16 случаях других мутаций SARS-CoV-2.

О южноафриканском штамме 501Y. V2 стало известно осенью 2020 года. Как сообщает Regnum, он вызвал в ЮАР вторую волну COVID-19. Ранее власти страны заявили, что у тех, кто переболел данным штаммом, появляется стойкий иммунитет, причем даже против других разновидностей коронавируса.