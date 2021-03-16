16 Марта 2021
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кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

"Минченко консалтинг" оценил вероятность отставки глав трех регионов

Главы Тувы Шолбан Кара-Оол, Ульяновской области Сергей Морозов и Северной Осетии Вячеслав Битаров находятся в "красной" зоне и рискуют отправится в отставку, говорится в очередном рейтинге политической устойчивости руководителей регионов холдинга "Минченко консалтинг".

В зоне высокой политической устойчивости сегодня только два руководителя - губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава Чечни Рамзан Кадыров, что объясняется их федеральным статусом и поддержкой ближнего окружения российского президента Владимира Путина.

В среднюю зону попали главы регионов, которые были назначены прошлой осенью: Сергей Меликов (Дагестан), Вячеслав Гладков (Белгородская область), Михаил Дегтярев (Хабаровский край), Артем Здунов (Мордовия). Отмечается, что все они кроме врио Дегтярева  занимают прочные позиции за счет практически полного отсутствия существенных элитных конфликтов.

Как считают политологи, выборы губернатора в Хабаровском крае станут "индикатором протестного потенциала Дальневосточного региона в целом".

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"Минченко консалтинг" оценил вероятность отставки глав трех регионов

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Теги: губернаторы, отставки



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