16 Марта 2021
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столовая (2021) | Фото: Накануне.RU

В Перми школьный повар накладывала салат руками

Директору школы в Перми, в которой повар столовой накладывала салат руками, объявят выговор.

Инцидент произошёл в школе №135. По словам повара, она выкладывала оставшийся салат в отходы. Именно этот момент и попал на видео, которое ранее появилось в интернете. На нем повар на раздаче в столовой перекладывает салат из чана в тарелку руками.

В ходе проверки столовой были сделаны замечания по документации по уборке столовой, других нарушений не найдено, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, в начале марта в Красноярске до 91 выросло число отравившихся школьным питанием: у детей в возрасте от 7 до 14 лет выявили иерсиниоз. Глава города Сергей Еремин написал эмоциональный пост по этому поводу в Instagram, в котором сообщил об увольнении двух чиновников.

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В Перми школьный повар накладывала салат руками

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Теги: школа, повар, столовая, еда



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