США убеждали Бразилию отказаться от закупки российских вакцин

Министерство здравоохранения и социальных служб США убедило власти Бразилии не закупать вакцины против COVID-19 российского производства.

Отмечается, что подразделение ведомства, занимающееся международными отношениями, боролось со "зловредным" влиянием Кубы, Венесуэлы и России на ситуацию в Латинской Америке. Как считает Вашингтон, эти страны стремятся укрепить свое влияние в регионе, что противоречит национальной безопасности США, пишет "Коммерсант".

Тем временем, председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным подтвердил, что европейские власти рассматривают возможность поставки российской вакцины в страны блока. Правда, никаких подробностей о сроках рассмотрения он не назвал.