16 Марта 2021
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Общество Крым
кран вода опрессовка (2009) | Фото: www.vitawater.ru

В Крыму запустят три водовода для поставок воды

В Севастополе в ближайшее время состоится запуск двух построенных водоводов для стабильного обеспечения водой в засуху.

Как сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, еще один водовод построен в Симферополе. По его словам, они "позволят гарантированно поставлять воду в засушливое время", сообщил Хуснуллин в эфире "Первого канала".

Как сообщалось, стоимость системы опреснения морской воды, которая будет использоваться для водоснабжения Ялты, составит 3 млрд руб., сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Динамика реализации проекта нацелена на то, чтобы завершить работы до курортного сезона.

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В Крыму запустят три водовода для поставок воды

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Теги: Крым, вода



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