В Крыму запустят три водовода для поставок воды

В Севастополе в ближайшее время состоится запуск двух построенных водоводов для стабильного обеспечения водой в засуху.

Как сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, еще один водовод построен в Симферополе. По его словам, они "позволят гарантированно поставлять воду в засушливое время", сообщил Хуснуллин в эфире "Первого канала".

Как сообщалось, стоимость системы опреснения морской воды, которая будет использоваться для водоснабжения Ялты, составит 3 млрд руб., сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Динамика реализации проекта нацелена на то, чтобы завершить работы до курортного сезона.