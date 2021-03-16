Законопроект: объекты культурного наследия будут передавать в пользование управделами президента

Кабмин России внес в Госдуму проект закона, который, в случае его одобрения депутатами, позволит передавать включенные в госреестр объекты культурного наследия и располагающиеся в них помещения в безвозмездное пользование учреждениям управления делами президента РФ.

Как следует из пояснительной записки к документу, который размещен в думской электронной базе данных, учреждения могут быть использованы, в том числе для оказания услуг общественного питания, обслуживания протокольных мероприятий и государственных приемов с участием высших должностных лиц России.