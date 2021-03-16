16 Марта 2021
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Алексей Навальный (2021) | Фото: Telegram / Mash

Навальный сообщил, что содержится в "секторе усиленного контроля А" в Покрове

Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что содержится в "секторе усиленного контроля А" в исправительной колонии №2 в Покрове.

Как написал политик на своей странице в Facebook, пока он не видел "никакого насилия и даже намека на него". Колонию он охарактеризовал, как "наш дружелюбный концлагерь".

Сейчас "методы сменились", и, по словам оппозиционера, он не помнит "места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо".

Как отметил навальный, в колонии соблюдаются режим, устав и распорядок дня, а мат и жаргонные слова запрещены.

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Навальный сообщил, что содержится в "секторе усиленного контроля А" в Покрове

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Теги: Навальный, колония



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