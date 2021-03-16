РФПИ договорился о производстве "Спутника V" в четырех европейских странах

Российский фонд прямых инвестиций договорился о производстве вакцины от COVID-1 9 "Спутник V" отечественного производства в Италии, Испании, Франции и Германии.

В настоящее время ведутся переговоры еще с целым рядом производителей.

При этом Европейское агентство лекарственных средств еще не одобрило российский препарат для применения в Евросоюзе. По предварительным данным, вакцину из России могут зарегистрировать в ЕС в мае, пишет "Коммерсант".

В России полный курс вакцинации от коронавируса прошли 3,5 млн человек. Это больше, чем в любой другой стране Европы, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Правда, он не указал, что население нашей страны гораздо больше, чем в любой из европейских стран.