В Крыму на празднование годовщины референдума коронавирусные ограничения распространяться не будут

Власти Крыма одобрили празднование годовщины референдума о самоопределении полуострова в условиях запрета массовых мероприятий из-за эпидемии COVID-19.

Указ об этом подписал глава республики Сергей Аксенов. 18 марта в Симферополе состоятся мероприятия с участием мотоклуба "Ночные волки".

Аналогичные послабления ввели и в Севастополе, где пройдет более 140 мероприятий. Там же выступит группа "Любэ", пишет "Коммерсант".

Напомним, в Крыму перед новогодними праздниками вводили ограничения на работу фудктортов и общепита в ночное время. Также под запретом были ярмарки, розыгрыши, презентации товаров и услуг и другие развлекательные и образовательные мероприятия в ТЦ. Работодателям запретили устраивать корпоративы на рабочем месте.