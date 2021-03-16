Медведев стал председателем президиума Совета по науке и образованию

Российский президент Владимир Путин утвердил новый состав Совета по науке и образованию.

Его председателем является сам Путин. Заместителем и председателем президиума стал бывший премьер-министр, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Кроме того, состав совета увеличен с 40 до 48 человек, а президиума — с 11 до 19. В состав включены вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, глава Минобрнауки Валерий Фальков и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет "Коммерсант".