16 Марта 2021
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Общество За рубежом
Вакцина от COVID-19 от AstraZeneca и Оксфордского университета. (2021) | Фото: astrazeneca.com

Испания приостановила применение коронавирусной вакцины от AstraZeneca

Власти Испании заявили, что как минимум на 15 дней приостанавливают вакцинацию препаратом компании AstraZeneca "в качестве меры предосторожности".

Об этом сообщила министра здравоохранения Каролина Дариас, пишет "Коммерсант".

Ещё три страны Евросоюза отказались от вакцины AstraZeneca. Соответствующие решения приняли Франция, Германия и Италия.Ранее вакцинацию препаратом от AstraZeneca приостановили Ирландия, Таиланд, Дания, Норвегия и Исландия.

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Испания приостановила применение коронавирусной вакцины от AstraZeneca

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Теги: AstraZeneca, вакцина, коронавирус



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