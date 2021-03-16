Bloomberg: Банк России может повысить ключевую ставку до 6%

Центробанк России до конца текущего года может повысить ключевую ставку до 6%.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидают роста не больше чем на 50 базисных пунктов в этом году. Сейчас ставка находится на уровне 4,25%.

По данным Bloomberg, инфляция в России в феврале текущего года превысила прогнозы и достигла 5,7%. Ужесточение денежно-кредитной политики регулятора связано с опасениями из-за планов кабмина РФ увеличить расходы бюджета и повысить таким образом ценовое давление.

Банк России планирует вернуться к нейтральному уровню ключевой ставки, который он оценивает в 5-6%, в 2021-2023 годах.

Об этом ранее заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Она добавила, что сроки и темпы повышения ставки будут зависеть от прогноза инфляции.