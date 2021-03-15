15 Марта 2021
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Вакцина от COVID-19 от AstraZeneca и Оксфордского университета. (2021) | Фото: astrazeneca.com

Франция, Германия и Италия отказались прививать от коронавируса вакциной "AstraZeneca"

Ещё три страны Евросоюза отказались от вакцины "AstraZeneca", сообщает ТАСС.

Соответствующие решения приняли Франция, Германия и Италия.

Ранее вакцинацию препаратом от "AstraZeneca" приостановили Ирландия, Таиланд, Дания, Норвегия и Исландия. На этом фоне мэр Таллина призвал власти Эстонии начать переговоры с Россией о поставках вакцины от коронавируса. Об этом Михаил Кылварт заявил в эфире телеканала ETV+.

Он отметил, что вакцины от коронавируса не должны становиться политической темой, а значит возможность их поставки не должна зависеть от места производства. "Необходимо перейти от слов к делу и начать вести переговоры, в том числе с Россией", - приводит цитату Кылварта "Российская газета".

Мэр также указал, что многие страны Европы не ждут одобрения центральных органов здравоохранения ЕС, а самостоятельно договариваются о поставках.

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Франция, Германия и Италия отказались прививать от коронавируса вакциной "AstraZeneca"

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Теги: AstraZeneca, вакцина, коронавирус



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