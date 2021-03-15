Франция, Германия и Италия отказались прививать от коронавируса вакциной "AstraZeneca"

Ещё три страны Евросоюза отказались от вакцины "AstraZeneca", сообщает ТАСС.

Соответствующие решения приняли Франция, Германия и Италия.

Ранее вакцинацию препаратом от "AstraZeneca" приостановили Ирландия, Таиланд, Дания, Норвегия и Исландия. На этом фоне мэр Таллина призвал власти Эстонии начать переговоры с Россией о поставках вакцины от коронавируса. Об этом Михаил Кылварт заявил в эфире телеканала ETV+.

Он отметил, что вакцины от коронавируса не должны становиться политической темой, а значит возможность их поставки не должна зависеть от места производства. "Необходимо перейти от слов к делу и начать вести переговоры, в том числе с Россией", - приводит цитату Кылварта "Российская газета".

Мэр также указал, что многие страны Европы не ждут одобрения центральных органов здравоохранения ЕС, а самостоятельно договариваются о поставках.