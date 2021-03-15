15 Марта 2021
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Политика Москва
съезд &quot;ЕР&quot;, Сергей Неверов (2016) | Фото: nakanune.ru

Неверов будет участвовать в праймериз партии власти

Руководитель фракции партии "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов заявился на праймериз. Участвовать в них он будет по 175 Смоленскому одномандатному избирательному округу, от которого он был избран в седьмой созыв нижней палаты парламента, а также по территориальной группе, сообщили Накануне.RU фо вракции

В 175 Смоленский одномандатный округу, от которого Неверов был избран в действующий созыв, входят Заднепровский район Смоленска, несколько сельских поселений Смоленского района, районы: Велижский, Вяземский, Гагаринский, Демидовский, Дорогобужский, Духовщинский, Новодугинский, Руднянский, Сафоновский, Сычевский, Темкинский, Угранский и Холм-Жирковский.

Напомним, в середине февраля он не подтвердил информацию о том, что планирует предложить главе государства Владимиру Путину возглавить список партии на выборах в Госдуму, которые состоятся предстоящей осенью. Неверов призвал СМИ "не придумывать темы", которые будут озвучены на встрече с президентом РФ. Об этом он написал в соцсетях.

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Неверов будет участвовать в праймериз партии власти

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Теги: Сергей Неверов, Госдума, Единая Россия, праймериз, предварительное голосование



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