На Ямале бродячая собака покусала нескольких детей

Собака, напавшая на детей в Аксарке, поймана, сообщили Накануне.RU в администрации Приуральского района.

Напомним, ранее стало известно о нападении животного на нескольких детей. Разные источники называют разное количество пострадавших – от шести до девяти.

"Собака, покусавшая в выходные детей в Аксарке, поймана. Специалисты выясняют, было ли животное больно бешенством. Поиском хозяина собаки занялись правоохранительные органы, волонтеры, специалисты администрации Аксарки. Собака была в ошейнике, что свидетельствует о возможном наличии у неё хозяина. Случай зафиксирован камерами уличного наблюдения, видеоматериалы передадут в правоохранительные органы", - уточнили в администрации.

Напомним, в 2018 г. на Ямале был всплеск нападений бездомных собак на детей. Один из таких случаев даже стал причиной визита следователей в мэрию окружной столицы, в ряде случаев пострадавшие также получали компенсации.