Dj Smash открыл в Перми студию звукозаписи

Музыкант Dj Smash (Андрей Ширман) открыл в пермской школе №77, которую когда-то закончил, студию звукозаписи, сообщили Накануне.RU в администрации края.

Сегодня в учреждении Ширман побывал в компании губернатора Дмитрия Махонина. Бывший ученик помог провести капитальный ремонт в одном из помещений, купить мебель и профессиональное оборудование: электронное пианино, гитара, микшеры, микрофон, колонки, компьютер с соответствующим программным обеспечением.

"В школе №77 я учился с первого по девятый классы. С ней связано много воспоминаний, здесь я освоил английский язык. Мне очень хотелось сделать что-то полезное для неё. Когда я начал думать, что бы это могло быть, понял, что необходимо сделать школу звукозаписи. Помимо ремонта и оснащения я нашёл специалиста, который будет приезжать и обучать ребят и педагогов пользоваться оборудованием. Планирую и сам при посещении Перми приходить сюда и помогать. Это история о том, что я не только реализовал проект, но и буду его курировать. Если у меня будет возможность, я и дальше будут стараться делать что-то полезное для своей школы, города и края, потому что я патриот", – сказал музыкант.