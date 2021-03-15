"Наша святая обязанность": сенаторы порадовались, что им удалось разозлить госсекретаря США и несистемную оппозицию

В Совете Федерации сегодня собрались члены временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Под предводительством сенатора Андрея Климова они подводили итоги работы за квартал.

По словам Климова, удалось сделать очень много. Но основных законопроектов, которые комиссия разработала и продвигала, было шесть: появление физлиц-иноагентов и расширение понятия "иноагент"; иноагенты должны помечаться, если баллотируются на любых выборах; усиление наказаний – административных и уголовных – для иноагентов, нарушающих законодательство; законопроект "о просветительской деятельности" – завтра его рассмотрят в третьем чтении в Госдуме; законопроект о защите информации – "кое-кого уже начали замедлять".

Особую радость сенаторы испытали по поводу раздражения, которое законопроекты вызвали у западных стран, а также у несистемной оппозиции, ряда СМИ. "Любопытный факт: в выходные госсекретарь США Энтони Блинкен очень всполошился, что заработал наш закон о нежелательных организациях, и люди из этих организаций получили официальное предупреждение от властей. Они собрались в Москве. Власти никого не наказали, хотя могли. Всем дали официальное предупреждение, на этом история закончилась. Но обратите внимание: лично госсекретарь, в выходной день высказывается, называет собравшихся лидерами муниципального движения России. Таких фактов очень много, - сообщил Климов. - В США в 2014 году был принят федеральный закон, в соответствии с которым улучшением нашей с вами демократии должен заниматься госсекретарь. У него сложное положение: даже если он не хочет развивать демократию в России, он обязан этим заниматься, нарушая российскую Конституцию".

Приглашенный эксперт комиссии, Дмитрий Егорченков из Института стратегических исследований и прогнозов РУДН заявил, что "шаги, которые предпринимает комиссия, очень хорошо отслеживаются нашими геополитическими противниками".

Сенатор Олег Мельниченко особенно тщательно прокомментировал ситуацию с задержанием муниципальных депутатов, которые собрались в Москве на съезд в минувшие выходные. Власти ранее сообщили, что это было связано с причастностью съезда к "нежелательной организации," имеющей отношение к Михаилу Ходорковскому. "Я глубоко удовлетворен атаками несистемной оппозиции на нашу комиссию. Принятые законы значительно усложняют им жизнь. Наша святая обязанность – залатать законодательные прорехи, если они еще будут обнаруживаться, - начал сенатор. - Наши оппоненты должны понимать, что наша святая обязанность сенаторов РФ защищать свою страну. Высшая оценка – слова главы государственного департамента США. Замечают группу непонятно откуда взявшихся муниципальных активистов. Почему они решили, что они представляют это сообщество? 150 человек вводят наше население в заблуждение, в том числе и транслируя это в иностранную прессу. Они показали свое истинное лицо".

Климов возмутился тем, что муниципальные депутаты "назвали сходку свою съездом". А Ходорковскому припомнили убийство мэра Нефтеюганска Петухова, мол, вот его интерес к муниципалитетам.