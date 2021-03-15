В Екатеринбурге ищут 29-летнего пермяка с восприятием мира 6-летнего ребенка

Из реабилитационного центра "Ника" пропал 29-летний пермяк Дамиль Таиров. У мужчины серьезные отклонения в развитии – он воспринимает мир, как 6-летний ребенок.

Согласно информации поискового отряда "Лиза Алерт", мужчина пропал еще 31 декабря 2020 г. из п. Оверята Краснокамского района и с 9 февраля был в федеральном розыске. Однако уже 12 марта его нашли на железнодорожном автовокзале и передали в реабилитационный центр, откуда его должны были забрать сотрудники поискового отряда.

14 марта, когда за Дамилем приехали, обнаружилась его пропажа. Известно, что мужчина пропал вчера между 12.00 и 14.00.

Рост 160 см., плотное телосложение, черные волосы, серые глаза. Из особенностей: мужчина имеет невнятную речь и сутулится.

В момент пропажи был в черной куртке с красными полосами, синих джинсах (кто-то видел Дамиля в темных брюках), темных сапогах (дутыши) и черной вязаной шапке. При себе мужчина имеет документы. В поисковом отряде отметили, что разыскиваемый очень любит железнодорожные и автовокзалы.



Если вы видели Дамиля или знаете, где он может находиться – просьба обратиться на телефон горячей линии поискового отряда "Лиза Алерт" по номеру: 8 800 700-54-52 или 112.