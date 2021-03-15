В Екатеринбурге ищут 29-летнего пермяка с восприятием мира 6-летнего ребенка

15 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Розыск, Дамиль Таиров (2021) | Фото: Поисковый отряд &quot;ЛизаАлерт&quot; Свердловской области

В Екатеринбурге ищут 29-летнего пермяка с восприятием мира 6-летнего ребенка

Из реабилитационного центра "Ника" пропал 29-летний пермяк Дамиль Таиров. У мужчины серьезные отклонения в развитии – он воспринимает мир, как 6-летний ребенок.

Согласно информации поискового отряда "Лиза Алерт", мужчина пропал еще 31 декабря 2020 г. из п. Оверята Краснокамского района и с 9 февраля был в федеральном розыске. Однако уже 12 марта его нашли на железнодорожном автовокзале и передали в реабилитационный центр, откуда его должны были забрать сотрудники поискового отряда.

14 марта, когда за Дамилем приехали, обнаружилась его пропажа. Известно, что мужчина пропал вчера между 12.00 и 14.00.

Розыск, Дамиль Таиров(2021)|Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области

Рост 160 см., плотное телосложение, черные волосы, серые глаза. Из особенностей: мужчина имеет невнятную речь и сутулится.

В момент пропажи был в черной куртке с красными полосами, синих джинсах (кто-то видел Дамиля в темных брюках), темных сапогах (дутыши) и черной вязаной шапке. При себе мужчина имеет документы. В поисковом отряде отметили, что разыскиваемый очень любит железнодорожные и автовокзалы.

Если вы видели Дамиля или знаете, где он может находиться – просьба обратиться на телефон горячей линии поискового отряда "Лиза Алерт" по номеру: 8 800 700-54-52 или 112.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге ищут 29-летнего пермяка с восприятием мира 6-летнего ребенка

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: розыск, Дамиль Таиров, Екатеринбург, Ника



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети