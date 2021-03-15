В "ЗапСибнефтехиме" сменился гендиректор

Возглавлявшего более четырех лет "ЗапСибНефтехим" Игоря Климова на посту генерального директора сменил первый заместитель генерального директора – главный инженер предприятия Максим Рогов, сообщили Накануне.RU в организации.

Климов назначен на должность члена правления "СИБУРа" – управляющего директора. В новой должности он будет отвечать за повышение эффективности производств предприятий "СИБУРа", участвовать в формировании и подготовке команды "Амурского ГХК".

Новый генеральный директор имеет разносторонний профессиональный опыт в разных географиях компании. Он руководил инженерной службой на "Томскнефтехиме", был генеральным директором предприятия. Совместно c командой реализовал крупный инвестиционный проект – реконструкцию полимерных производств в Томске. С 2018 г. входит в команду "ЗапСибНефтехима", играл ключевую роль в пусконаладочных работах, успешно завершившихся раньше планового срока.

Напомним, 1 декабря президент Владимир Путин провёл в Тобольске совещание по развитию нефтегазохимической отрасли. Во вступительном слове он уточнил, что "ЗапСибнефтехим" не загрязняет воду. Президент отметил, что Тобольск за последние годы "превратился в мировой центр нефтегазовой химии". За семь лет построено два крупных предприятия, которые выводят этот регион, да и страну, в число лидеров.

"Одна из проблем – загрязнение водоёмов, будем об этом говорить с губернатором. Но "ЗапСибнефтехим" воду не загрязняет. Надо активно продвигать нефтехимическую отрасль внутри страны, а также сформировать спрос на соответствующую продукцию. Производство подобного рода должно сопровождаться уважением к природе", - сказал Путин.