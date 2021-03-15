Инвестиции РЖД в Пермский край составят 6,3 миллиарда рублей

Инвестиции РЖД в развитие Пермского региона Свердловской железной дороги в 2021 году составят 6,3 млрд руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Это на 5% больше, по сравнению с прошлым годом.

В текущем году будет продолжена реконструкция станций Дивья, Кухтым, Боковая, Тихая, Шестаки, Ярино, Пальники, Углеуральская.

Планируется проведение государственной экспертизы проектов строительства тяговых подстанций Няр и Ярино, реконструкции станции Соликамск-2. Начинается проектирование строительства вторых путей на участках Пальники – Дивья и Углеуральская – Няр. Продолжатся проектно-изыскательские работы в рамках развития Пермского железнодорожного узла. Среди них — мостовой переход через Каму со строительством железнодорожный путей примыкания к станциям Кабельная и Лёвшино.

Для повышения надежности инфраструктуры в течение года в Прикамье планируется обновить 156 км железнодорожного пути (13 перегонов), заменить 62 комплекта стрелочных переводов. Предстоит провести техническое перевооружение тяговых подстанций Кез, Кузьма, Кукуштан, устройств электроснабжения станций Березники-Сортировочные, Григорьевская и Шабуничи, приступить к реконструкции контактной сети участка Менделеево – Мокино.