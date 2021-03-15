"Уральские авиалинии", продавшие билет на закрытое направление, оштрафованы на 100 тысяч

Авиакомпания "Уральские авиалинии" оштрафована на 100 тыс. руб. за продажу билетов на закрытое направление. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Обращение в правоохранительные органы подал клиент перевозчика, который приобрел билет из Намагана (Узбекистан) в Москву в июне 2020 г.. При этом, на тот момент авиасообщение с иностранным государством было прекращено.

В отношении авиакомпании возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ ("Введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара (работы, услуги)").

Напомним, что в феврале текущего года жительница Екатеринбурга через суд также сумела добиться от авиакомпании компенсации за отмененный рейс. Коррективы в отпуск уральской семьи внесла пандемия коронавируса и закрытие границ.