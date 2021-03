Фильм Кончаловского не попал в список номинантов на "Оскар" этого года

Фильм российского режиссера Андрей Кончаловского "Дорогие товарищи!" не вошел в список претендентов на премию "Оскар" этого года в номинации "Лучший иностранный фильм".

Американская киноакадемия сегодня объявила итоговый список номинантов. 10 февраля фильм "Дорогие товарищи!" отобрался в шорт-лист из 15 картин, но дальше пройти не смог.

На победу в итоге будут претендовать: драма о боснийской войне "Quo Vadis, Aida?" (Босния и Герцеговина), датская лента "Еще по одной" ("Another Round") с Мадсом Миккельсеном, криминальная драма "Better Days" из Гонконга, фильм-расследование из Румынии "Коллектив" и драма из Туниса "The Man Who Sold His Skin".

О выдвижении ленты Кончаловского на премию от России в середине ноября 2020 года объявил председатель российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.

Сам Кончаловский, впрочем, не считал, что его картина может быть понята кинематографическим сообществом США.

"Мне очень дорого мнение моих соотечественников и моих коллег в Оскаровском комитете, которые, естественно, оценивают субъективно, но большинство из них родились в Советском Союзе, а значит, им знакома советская жизнь со всеми ее качествами - и позитивными, и негативными. Мне дорого то, что они поняли фильм, который я сделал о поколении наших родителей, прошедших войну, разрушивших нацизм и восстановивших потом страну в кратчайший срок. Это поколение очень чистых людей, и то, что коллеги оценили это, для меня лучшее признание, - цитирует режиссера ТАСС. - Я не знаю, насколько такая картина способна взволновать людей, которые не знают, что такое Советский Союз и Россия. Будем надеяться".

Напомним, из-за пандемии коронавируса в 2021 году премия "Оскар" будет вручаться в апреле, а не в феврале, как обычно.

Кстати, раньше сам Кончаловский довольно нелестно высказывался об "Оскаре", называя его "кинематографическим фастфудом" и предлагая не выдвигать российские фильмы. "Никого не надо отправлять, - сказал Кончаловский три года назад. - Надо объявить санкции, пусть живут без нас". Кончаловский отметил, что раз он живет в России, то эта премия ему не нужна. "Я считаю, что сейчас "Оскар" - как McDonald's, это транснациональная корпорация, - заявил режиссер. - И качество у этой премии очень сомнительное". Кончаловский также отметил, что те картины, которые в последние годы получают "Оскар", нельзя назвать шедеврами.