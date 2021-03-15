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Экономика Свердловская область
Аптека (2020) | Фото: Накануне.RU

Уличенным в картельном сговоре свердловским аптекам назначили крупные штрафы

Сегодня, 15 марта, Свердловское УФАС России огласило резолютивную часть постановлений в отношении ООО "САВ-Фарм", "САВ-Мед" и "Аптека "Вербена-Фарма". Все они заплатят денежные штрафы.

Напомним, в декабре прошлого года комиссия Свердловского УФАС признала картельный сговор между аптеками при поставке лекарства. Речь шла о поставке препарата "Паклитаксел" в онкологический диспансер.

Как сообщили Накануне.RU в областном антимонопольном ведомстве, всем трем ООО назначено наказание в виде административных штрафов. Так, "САВ-Фарм" заплатит 25 млн 547 тыс. руб., "САВ-Мед" - 18 млн 193 тыс. руб., а "Аптека "Вербена-Фарма" - 21 млн 289 тыс. руб.

В УФАС уточнили, что общества вправе обжаловать вынесенные постановления в течение 10 дней с момента получения.

Ранее сообщалось, что аптеки, о которых идет речь, могут быть связаны с депутатом Законодательного собрания Свердловской области Александром Серебренниковым.

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Уличенным в картельном сговоре свердловским аптекам назначили крупные штрафы

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Теги: аптеки, штрафы, УФАС



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