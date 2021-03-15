СМИ: Мэр Таллина призвал начать переговоры с Россией насчет поставок "Спутника V"

Мэр Таллина призвал власти Эстонии начать переговоры с Россией о поставках вакцины от коронавируса. Об этом Михаил Кылварт заявил в эфире телеканала ETV+.

Он отметил, что вакцины от коронавируса не должны становиться политической темой, а значит возможность их поставки не должна зависеть от места производства. "Необходимо перейти от слов к делу и начать вести переговоры, в том числе с Россией", - приводит цитату Кылварта "Российская газета".

Мэр также указал, что многие страны Европы не ждут одобрения центральных органов здравоохранения ЕС, а самостоятельно договариваются о поставках.

Напомним, многие страны Европы на прошлой и этой неделе приостановили использование британской вакцины от AstraZeneca из-за обеспокоенности возможными побочными эффектами (в числе таких стран и Эстония). Хотя сам производитель продолжает убеждать покупателей, что вакцина безопасна и не влияет на образование тромбов, власти стран, которые уже приобрели вакцину, кивают друг на друга и предпочитают подождать. Тем временем поставки других вакцин, в том числе и американских, задерживаются.