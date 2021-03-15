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Общество За рубежом
Олег Тиньков (2020) | Фото: instagram.com/olegtinkov

Суд Лондона отложил слушания об экстрадиции Тинькова на июль

Рассмотрение дела об экстрадиции в США российского бизнесмена Олега Тинькова, которое должно было состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 15 марта, перенесено на 19-20 июля.

Адвокат Тинькова Алекс Бейлин предложил перенести заседание по состоянию здоровья бизнесмена, судья согласился, передает РИА Новости.

У 53-летнего Тинькова осенью 2019 года нашли лейкимию. Ему проводили химиотерапию, у бизнесмена был сепсис, а затем он переболел коронавирусом.

По словам адвокатов, Тинькову требуется длительное время на восстановление после трансплантации костного мозга.

Слушания уже не раз переносились. О налоговых претензиях США к Тинькову стало известно еще в конце 2019 года, разбирательства должны были состояться весной 2020 года.

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Суд Лондона отложил слушания об экстрадиции Тинькова на июль

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Теги: олег тиньков, экстрадиция, суд лондона



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