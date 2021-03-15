Куйвашев поручил проработать концепцию питания во время "Универсиады-2023"

Еда, подаваемая гостям и участникам Всемирных студенческих игр 2023, должна быть не только полезной, но и отвечать культурным и религиозным особенностям. Об этом заявил глава Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе совещания с руководством исполнительной дирекции "Универсиада-2023", профильными членами правительства и представителями отрасли.

"Это одно из важных направлений работы по подготовке к проведению Всемирных студенческих игр. От уровня организации и качества питания во многом зависит как общее впечатление об организации Универсиады, уровне нашего гостеприимства, так и результаты, которых могут добиться спортсмены. Конечно, мы должны организовать все наилучшим образом. Концепция организации питания должна строиться в соответствии с потребностями всех клиентских групп", — сказал губернатор.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, Евгений Куйвашев поручил проработать концепцию организации питания в рамках требования FISU. Все этапы подготовки еды должны отвечать безопасности и контролю качества. Более того, во время проведения Универсиады, Екатеринбург должен быть обеспечен бесперебойной поставкой блюд в соответствии с режимом питания спортсменов и других участников соревнований.

Данная концепция уже прорабатывалась в регионе во время проведения Чемпионата Мира по футболу в 2018 г. Как отметил генеральный директор исполнительной дирекции "Универсиада-2023" Александр Чернов, разработка концепции питания предусматривает доступность вкусной и качественной еды не только для спортсменов, но и всех участников Всемирный студенческих игр: от журналистов, до технического персонала.

Напомним, что пилотные соревнования, организованные ко всемирным студенческим играм в Екатеринбурге, запланированы уже на следующий год. Всего их будет шесть. Основная задача - проверка работы всех систем спортивных объектов, а также уровня подготовки специалистов всех задействованных служб.

На прошлой неделе Губернатор Свердловской области назначил нового ответственного за реализацию указа о подготовке к Универсиаде-2023, которым стал бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Он, в свою очередь, успокоил горожан, заявив, что строительство Деревни-Универсиады идет по графику. Высокинский также отшутился, что создающих лишний шум паникеров "будут расстреливать".