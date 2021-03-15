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проект Дальневосточный гектар, Дальний восток (2016) | Фото: vsedlyastroiki.ru

Мишустин предложил давать второй дальневосточный гектар тем, кто успешно освоил первый

Подчиненные вызвали гнев Михаила Мишустина, проигнорировав его поручение, данное во время поездки премьер-министра на Дальний Восток.

Сегодня глава правительства проводил совещание с министрами по вопросу развития Дальнего Востока. Вспомнил, что во время рабочей поездки в регион ему довелось поговорить с одним из предпринимателей – участников программы "Дальневосточный гектар". Тот предложил коррекцию правил: чтобы при удачном освоении дальневосточного гектара была возможность получить еще один такой участок для ведения хозяйства. "Он сам успешно развивает свое дело и взял еще десять гектаров для расширения производства, но уже вне программы. То есть государство помогло его бизнесу на старте, чтобы выйти на путь развития. Это как раз то, ради чего мы и запускали все программы. Таким людям, конечно, надо помогать, и его предложение о дополнительном гектаре успешно работающим предпринимателям – очень правильное. Надо расширять возможности программы", - сказал Мишустин.

"Только у меня вопрос: почему до сих пор не созданы такие условия и поручение, которое было тогда дано, не выполнено? Прошу оперативно его исполнить и мне доложить", - рассердился премьер.

"В вопросах исполнительской дисциплины на всех уровнях должен быть наведен порядок. Прошу руководителей профильных ведомств оперативно разработать и представить соответствующие предложения", - отметил Мишустин.

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Мишустин предложил давать второй дальневосточный гектар тем, кто успешно освоил первый

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Теги: михаил мишустин, дальневосточный гектар, правительство



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