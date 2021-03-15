15 Марта 2021
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Михаил Мишустин (2020) | Фото: пресс-служба правительства России

Мишустин решил не выяснять, кто виноват в низкой (18%) газификации Дальнего Востока

Председатель российского правительства Михаил Мишустин потребовал представить ему предложения по решению проблемы низкой газификации Дальнего Востока. Газификация в регионе в три раза ниже среднероссийской (18% против 71%)

"Две трети теплоэнергостанций Дальневосточного округа работают на угле. В пяти из одиннадцати субъектов газ отсутствует вообще. <…> Это вопрос качества жизни людей на Дальнем Востоке. Ведь сейчас около 35% из них живут в экологически неблагоприятных условиях", - сообщил Мишустин.

"Причины известны и понятны, можно их не перечислять, - благородно разрешил премьер-министр на совещании по вопросам развития Дальнего Востока. - Главный вопрос сегодня – не кто виноват, а что делать. Совершенно очевидно, что без современной и надежной топливно-энергетической базы об ускорении роста экономики округа говорить не приходится".

По мнению Мишустина, альтернативой обычной газификации может стать сжиженный природный газ, доставляемый в контейнерах.

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Мишустин решил не выяснять, кто виноват в низкой (18%) газификации Дальнего Востока

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Теги: газификация, дальний восток, сжиженный природный газ



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