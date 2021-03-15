15 Марта 2021
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"Новая газета" заявила о "химической атаке" в здании редакции

Здание в Потаповском переулке в Москве, в котором располагается редакция "Новой газеты", подверглось химической атаке, сообщается на сайте издания.

Как отмечается, в помещениях сохраняется стойкий резкий химический запах. Источник атаки пока не установлен. На месте работают сотрудники МЧС, МВД и ФСБ.

Сотрудники издания заявляют, что запахи очень схожи с теми, что были во время нападения на дом и машину журналистки газеты Юлии Латыниной летом 2017 года.

Стоит отметить, что Латынина не раз становилась объектом нападений из-за профессиональной деятельности. Так, в августе 2016 года неизвестные облили ее фекалиями. В июле 2017 года дом журналистки в Переделкино облили жидкостью с резким запахом.

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"Новая газета" заявила о "химической атаке" в здании редакции

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Теги: новая газета, химическая атака



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