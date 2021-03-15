В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по падению металлоконструкции на мужчину в ЦПКиО

В уральской столице возбудили уголовное дело по факту травмирования местного жителя в парке Маяковского. Как сообщил Накануне.RU руководитель следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга СКР по региону Вячеслав Бабушкин, оказываемые услуги в ЦПКиО не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст.238 УК РФ).

Напомним, что прокуратура также подключилась к проверке в связи с падением на мужчину металлоконструкции в разгар празднования Масленицы.

Инцидент произошел 14 марта около 18 часов. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника. Сейчас врачи оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь.