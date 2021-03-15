В Минцифры сообщили, как будут отображаться предустановленные российские приложения в гаджетах

В Минцифры пояснили, как должны отображаться российские предустановленные приложения относительно других на смартфонах, Smart-телевизорах, планшетах и ноутбуках.

С 1 апреля производители всех этих видов техники должны будут предустанавливать российское ПО на гаджетах, продаваемых в России. В связи с этим у производителей возникло много вопросов, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящий момент производители ведут работу по подготовке электронных устройств. Основной вопрос, который задавался министерству, касался недискриминационного отображения программ по отношению к другим изначально установленным на новых устройствах. По мнению экспертов Минцифры России, это требование предполагает равный пользовательский опыт, то есть количество действий для запуска и использования программы. Российские приложения из перечня предустановки должны находиться рядом с другими программами того же класса: обе из одной категории рядом на том же экране устройства", - говорится в пояснениях министерства.

Там же отметили, что "улучшение положения на экране предварительно установленных программ возможно в соответствии с гражданским законодательством".