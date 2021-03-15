15 Марта 2021
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
вагон, сход с рельсов, поезд (2021) | Фото: vk.com/gibdd72

Прокуратура проводит проверку по факту схода вагона грузового поезда в Тюменской области

Прокуратура проводит проверку по факту схода вагона грузового поезда в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел на пути необщего пользования, который пересекает улицу Ямской, при производстве маневровых работ.

Из-за этого было ограничено движение транспорта по Ирбитскому тракту в сторону аэропорта "Рощино". На месте работают сотрудники ГИБДД и железнодорожники.

Железнодорожники с помощью домкратов поставили вагон на рельсы и отогнали. Во время проведения работ движение от объездной дороги в сторону аэропорта "Рощино" осуществлялось по Старорощинскому шоссе.

В настоящий момент движение транспорта полностью восстановлено.

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Прокуратура проводит проверку по факту схода вагона грузового поезда в Тюменской области

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Теги: вагон, сход с рельсов, поезд



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