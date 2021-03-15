Форум молодёжи "УТРО" впервые состоится на Ямале

С 3 по 9 июля на Ямале состоится форум молодёжи "УТРО", сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия.

"Участников ждут новый формат, одна смена, блогер-тур, экоакция в поселке Салемал, съёмки сериала. Форум пройдет очно в течение недели с 3 по 9 июля, но с подготовкой в онлайн-формате с 1 июня по 2 июля. Участниками станут более 350 молодых профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет. Регистрация – с 1 апреля", - говорится в сообщении.

"В 11-ый раз форум станет точкой притяжения талантливых и энергичных молодых людей, нацеленных на практический результат и совершенствование своих профессиональных и лидерских навыков. Уверен, что участники форума с пользой проведут время, познакомятся с единомышленниками, получат новый опыт и знания, которые позволят воплотить в жизнь смелые идеи", - цитирует тюменский оперштаб полпреда президента в УрФО Владимира Якушева.

От Тюменской области в форуме примут участие 50 делегатов. Об этом сообщили в региональном комитете мероприятия, который проводит отбор участников. В приоритете – те, кто подал свой проект на конкурс в рамках форума и сможет привлечь в регион грантовые средства для реализации социальных проектов. Тюменская область организует площадку "Урал творческий", посвящённую созданию контента.

Всего форум объединит на площадке арт-резиденции "Полярис" в Салехарде более 350 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из разных регионов России. Силами участников планируется провести серию экологических акций по очистке поселка Салемал от несанкционированных свалок, подготовить сценарий и снять короткометражный фильм, разработать маршрут для путешествий по регионам России.

Напомним, в разные годы форум проводили в разных регионах округа. Например, в 2017 г. - в Челябинской области, в 2018 г. - в Курганской, в 2019 г. - в Тюменской. В 2020 г. в силу "коронавирусных" ограничений форум прошёл в онлайн-формате.