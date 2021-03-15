15 Марта 2021
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Путин и дети, встреча президента с молодежью, молодежная политика Кремля, Сириус (2017) | Фото: Патриотам.рф

На федеральной территории "Сириус" будет жить 40 тысяч человек, генплан утвердят осенью

Постоянное население федеральной территории (ФТ) "Сириус" в Сочи составит порядка 40 тыс. человек, когда будет построена вся инфраструктура, сообщила глава центра "Сириус" Елена Шмелева на встрече с президентом России.

По словам Шмелевой, сейчас идет обсуждение генерального плана застройки ФТ, к сентябрю генплан должен быть готов к утверждению.

Одним из главных объектов строительства сейчас является концертный зал с главной сценой на 1200 мест и дополнительной площадкой на 300 человек. Он будет находиться на входе в федеральную территорию, сейчас заканчивается возведение шестого этажа. Планируется, что сдан объект будет в четвертом квартале 2022 года.

"Вот как раз сформировали художественно-экспертный совет [концертного зала]. Просила бы поддержать. Здесь у нас есть и все, кто стоял у основания, и Валерий Абисалович [Гергиев], Сергей Павлович [Ролдугин], и Светлана Юрьевна Захарова – учредители фонда. И даже туда мы уже включили выпускников "Сириуса", которые тоже выступают, побеждают в конкурсе "Созвездие", для того чтобы мы были актуальны и той программе, и тем возможностям, которые сейчас есть при строительстве концертных залов", - сообщила Шмелева.

В спортивном кластере будет использоваться олимпийская инфраструктура.

В плане общего образования сейчас Краснодарский край заканчивает строительство школы на 1,1 тыс. мест с интернатом на 260 мест, но при этом планируется строительство еще одной общеобразовательной школы – уже на 2,5 тыс. место.

Еще одна большая стройка – университетский кампус. Уже в этом году открываются курсы магистратуры, а также IT-колледж. Кампус будет рассчитан на 6 тыс. студентов и 1 тыс. преподавателей.

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На федеральной территории "Сириус" будет жить 40 тысяч человек, генплан утвердят осенью

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Теги: федеральная территория, сириус, елена шмелева, генплан



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