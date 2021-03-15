Тюменка понесет ответственность за организацию дома престарелых

В отношении жительницы деревни Черноярка (Нижнетавдинский район) возбуждено уголовное дело за создание дома престарелых с нарушением правил пожарной безопасности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, места для проживания пожилым гражданам предоставлялись с января 2013 г. по январь 2021 г. Женщина также оказывала социальные услуги своим постояльцам и всячески помогала пенсионерам. Сейчас ей вменяют ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

На данный момент по делу проводятся следственные действия, которые направлены на установление и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.