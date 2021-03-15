Защита Навального раскрыла информацию о его местонахождении

Адвокаты сообщили, что Алексей Навальный содержится в колонии в Покрове (Владимирская область). Документ 235-го Гарнизонного военного суда защита разместила в соцсетях.

Официально ФСИН ситуацию не комментирует, заявляя, что не вправе раскрывать место отбытия наказания никому, кроме родственников.

12 марта стало известно, что Навального увезли из СИЗО-3 Кольчугино во Владимирской области.

СМИ сообщали, что оппозиционер, вероятно, будет отбывать срок в ИК-2 в городе Покров Владимирской области.

В феврале суд изменил условный срок Навального по делу "Ив Роше" на реальный, в заключении он проведет около двух с половиной лет – ему зачли домашний арест и пребывание в СИЗО.