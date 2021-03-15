На школьниках Москвы и Казани поставили эксперимент, подключив к нейроинтерфейсу

На третьеклассниках Москвы и Казани провели эксперимент. Им надевали шлемы виртуальной реальности, к которым были подключены датчики нейроинтерфейса, которые считывали сигналы мозга. Об этом пишет "Российская газета".

Дети решали простейшие задачи. Для ответа нужно было сконцентрировать на нем внимание. При этом предлагалось четыре варианта.

Издание расхваливает эксперимент - дети довольны, результаты лучше. Всего было проведено 10 сеансов. Одна из учительниц в восторге, что дети сидят в VR-очках. Директор Международной гимназии Оксана Демьяненко тоже рада такой геймификации образования.

При этом детей, которым надели очки виртуальной реальности, полностью закрыли от реального мира и предложили уже готовые ответы. Это позволяет резко усилить контроль над поведением людей, заключив его в жесткие рамки.

Как сообщалось ранее, в рамках экспериментальных правовых режимов, закон о которых недавно тихо был принят, Правительство утвердило перечень применяемых технологий. Среди них как раз есть нейроинтерфейсы.

Завкафедрой философского факультета МГУ Елена Брызгалина ранее отмечала, что нарастающее внедрение нейротехнологий в образование приведет к ценностному расколу общества на тех, кто готов к кардинальной технологизации природы человека, и тех, кто хочет "остаться человеком". Идеология изменения и преодоления природы человека под предлогом ее "улучшения" называется трансгуманизмом.