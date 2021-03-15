15 Марта 2021
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Герман Греф (2016) | Фото:vk.com/sberbank/Сбербанк

На школьниках Москвы и Казани поставили эксперимент, подключив к нейроинтерфейсу

На третьеклассниках Москвы и Казани провели эксперимент. Им надевали шлемы виртуальной реальности, к которым были подключены датчики нейроинтерфейса, которые считывали сигналы мозга. Об этом пишет "Российская газета".
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Дети решали простейшие задачи. Для ответа нужно было сконцентрировать на нем внимание. При этом предлагалось четыре варианта.

Издание расхваливает эксперимент - дети довольны, результаты лучше. Всего было проведено 10 сеансов. Одна из учительниц в восторге, что дети сидят в VR-очках. Директор Международной гимназии Оксана Демьяненко тоже рада такой геймификации образования.

При этом детей, которым надели очки виртуальной реальности, полностью закрыли от реального мира и предложили уже готовые ответы. Это позволяет резко усилить контроль над поведением людей, заключив его в жесткие рамки.

Как сообщалось ранее, в рамках экспериментальных правовых режимов, закон о которых недавно тихо был принят, Правительство утвердило перечень применяемых технологий. Среди них как раз есть нейроинтерфейсы.

Завкафедрой философского факультета МГУ Елена Брызгалина ранее отмечала, что нарастающее внедрение нейротехнологий в образование приведет к ценностному расколу общества на тех, кто готов к кардинальной технологизации природы человека, и тех, кто хочет "остаться человеком". Идеология изменения и преодоления природы человека под предлогом ее "улучшения" называется трансгуманизмом.

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На школьниках Москвы и Казани поставили эксперимент, подключив к нейроинтерфейсу

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Теги: нейроинтерфейс, школа, дети



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