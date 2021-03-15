15 Марта 2021
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Политика Свердловская область
Голосование по поправкам в Конституцию РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области открылся Центр общественного наблюдения за выборами-2021

На Среднем Урале состоялось открытие Центра общественного наблюдения в рамках выборной кампании 2021 года.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, первое заседание штаба состоялось в понедельник, 15 марта. Возглавили ЦОН председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин и уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

Центру предстоит подготовить наблюдателей, которые будут работать на 2,5 тысячах избирательных участках Среднего Урала. Мерзлякова пообещала, что вместе с ними она будет вести мониторинг нарушений и, при необходимости, лично выезжать на участки.

Татьяна Мерзлякова, полиция, задержание(2018)|Фото: Накануне.RU

Стать наблюдателями могут все желающие: представители некоммерческих организаций, бизнес-сообществ и частные лица. Им предстоит пройти обучение и сдать зачет. Наблюдатели, которые первыми пройдут обучение, начнут работать уже на ближайших выборах, которые состоятся в апреле и мае в муниципальных образованиях.

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В Свердловской области открылся Центр общественного наблюдения за выборами-2021

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Теги: ЦОН, Левин, Мерзлякова, выборы, Свердловская область



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