В Свердловской области открылся Центр общественного наблюдения за выборами-2021

На Среднем Урале состоялось открытие Центра общественного наблюдения в рамках выборной кампании 2021 года.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, первое заседание штаба состоялось в понедельник, 15 марта. Возглавили ЦОН председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин и уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

Центру предстоит подготовить наблюдателей, которые будут работать на 2,5 тысячах избирательных участках Среднего Урала. Мерзлякова пообещала, что вместе с ними она будет вести мониторинг нарушений и, при необходимости, лично выезжать на участки.

Стать наблюдателями могут все желающие: представители некоммерческих организаций, бизнес-сообществ и частные лица. Им предстоит пройти обучение и сдать зачет. Наблюдатели, которые первыми пройдут обучение, начнут работать уже на ближайших выборах, которые состоятся в апреле и мае в муниципальных образованиях.