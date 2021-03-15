"Первый блин науки" испекли на масленицу в УрГЭУ

Первокурсники Института торговли, пищевых технологий и сервиса Уральского государственного экономического университета сражались накануне в конкурсе «Первый блин науки», организованном кафедрами технологии питания, управления качеством и экспертизы товаров и услуг УрГЭУ.

Всего участниками стали семь студенческих команд. Задача была сложная - в течение часа напечь блинов, наполнить их начинкой, оригинально оформить и презентовать свое творение членам жюри.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрГЭУ, среди членов жюри были шеф-повар ресторана «Суворов» Кирилл Басков, руководитель сети проектов Стрит Маркет Анна Штерцер и руководитель ресторана «Подкова», вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарев.

«Цель нашего конкурса — привлечь внимание ребят к русской кухне, показать им, что блинчики могут быть гораздо вкуснее и полезнее, чем тот же фастфуд. Ребята должны понимать, как важно сейчас заниматься возрождением народных традиций. Год назад мы уже проводили подобный конкурс для студентов нашей кафедры, но в этот раз решили привлечь и ребят других специальностей», — добавила Ольга Чугунова, заведующая кафедрой технологии питания УрГЭУ.

«Секрет нашего рецепта в добавлении дрожжей в тесто для блинов и в отсутствии в нем яиц. Этот рецепт я узнала от своих родственников и сегодня представляю его жюри. В нашем университете учится много иностранных студентов, в выходные мы планируем с ними побывать на масленичных гуляниях, и я хотела бы угостить ребят своими блинами», — поделилась участница конкурса, студентка Ксения Богаевская.

По итогам конкурса самыми вкусными и оригинальными были признаны разноцветные блинчики с добавлением различных экстрактов соков: моркови, шпината и свеклы, которые испекли студентки Татьяна Аристархова и Ольга Сойко, на втором месте оказались блинчики с фруктовым желе от Эвелины Василец и Яны Ликиной, на третьем — роллы из блинчиков с бананом и творогом Александра Денисова и Александры Шушпановой. Победители получили призы, всем участникам конкурса вручили грамоты.