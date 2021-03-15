"Партия Дела" огласила "план Б" на выборах мэра Якутска

Предприниматель Владимир Фёдоров ("Партия Дела") рассказал о наличии "плана Б" на случай, если ему не удастся зарегистрировать свою кандидатуру на выборах мэра Якутска. В пятницу избирательная комиссия сняла его с предвыборной гонки на том основании, будто Фёдоров не подал список своих уполномоченных. "Партия Дела" обещает оспорить это решение, однако там готовы к любому повороту событий.

“Я со своей стороны ещё раз обращаюсь к своим избирателям, жителям города Якутска и республики в целом. Я не опускаю руки, я никогда не останавливаюсь на достигнутом. У нас есть чёткий план, у нас есть чёткая позиция в штабе, в штабе есть ресурсы. У штаба есть "план Б", который мы будем внедрять в ближайшее время и, я думаю, это будет интересно и для наших горожан. Свои позиции в части устройства города, комфортного проживания жителей на территории нашего муниципального образования я излагал, их менять не буду. Буду их реализовывать вместе со своими партнёрами", - рассказал в ходе пресс-конференции Владимир Фёдоров.

Он также считает, что идти на выборы надо, и проголосовать можно за "альтернативного кандидата". "Народное голосование должно решить - будет ли город у наших горожан, или его обратно заберут чиновники", - считает он.

По данным опросов, кандидат от "Партии Дела" опережал врио главы города, "единороса" Евгения Григорьева. Однако это не значит, что Григорьеву в случае снятия Фёдорова гарантирована лёгкая победа. В 2018 г. Фёдоров баллотировался от партии "Родина", которая внезапно отозвала его кандидатуру. Тогда он поддержал Сардану Авксентьеву, которая и стала победителем. Не исключено, что какой-то "альтернативный кандидат" может выиграть и на этот раз. К слову, и теперь именно "Родина" попыталась заблокировать участие Фёдорова в выборах.