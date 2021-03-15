ФСБ задержала начальника Астраханской таможни

Сотрудники ФСБ задержали начальника Астраханской таможни генерал-майора Ильдара Саидова.

По данным источника российских СМИ, генерал задержан по делу о превышении должностных полномочий.

Уточняется, что Саидов подозревается в занижении пошлин для отдельных коммерсантов.

РЕН ТВ сообщает, что Саидов доставлен в Москву, следователи будут требовать его ареста.

В октябре прошлого года сотрудники ФСБ задержали замначальника Московской таможни, начальника службы таможенного контроля Сергея Цуканова при получении взятки в 500 тысяч рублей.