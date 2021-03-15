Число самоубийств среди призывников снизилось почти до нуля - Генштаб

Число самоубийств среди военнослужащих срочной службы практически сведено к нулю. Об этом заявил первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Дмитрий Касперович на круглом столе в Госдуме, сообщает "Парламентская газета".

По его словам, дала результаты работа недавно созданной психологической службы ВС, в частности новые методики тестирования.

Он также отметил, что несколько лет назад, наоборот, был всплеск самоубийств у контрактников. Теперь ситуация стабилизировалась.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов сообщил, что на последнем заседании коллегии Министерства обороны рассматривался вопрос об увеличении численности военных психологов и гражданского персонала психологической службы для военнослужащих.

В 2019 году число суицидов в армии снизилось на треть по сравнению с 2015 годом, однако смертность в целом все еще остается высокой, сообщало Минобороны.