15 Марта 2021
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армия, служба, призыв, военный (2016) | Фото:Накануне.RU

Число самоубийств среди призывников снизилось почти до нуля - Генштаб

Число самоубийств среди военнослужащих срочной службы практически сведено к нулю. Об этом заявил первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Дмитрий Касперович на круглом столе в Госдуме, сообщает "Парламентская газета".

По его словам, дала результаты работа недавно созданной психологической службы ВС, в частности новые методики тестирования.

Он также отметил, что несколько лет назад, наоборот, был всплеск самоубийств у контрактников. Теперь ситуация стабилизировалась.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов сообщил, что на последнем заседании коллегии Министерства обороны рассматривался вопрос об увеличении численности военных психологов и гражданского персонала психологической службы для военнослужащих.

В 2019 году число суицидов в армии снизилось на треть по сравнению с 2015 годом, однако смертность в целом все еще остается высокой, сообщало Минобороны.

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Число самоубийств среди призывников снизилось почти до нуля - Генштаб

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Теги: армия, призывник



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