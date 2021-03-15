Певец Денис Майданов заявил о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы от Подмосковья

Певец Денис Майданов подтвердил слухи о выдвижении в депутаты Госдумы на сентябрьских выборах. Он сообщил, что собирается выдвигаться в Одинцовском одномандатном округе (Московская область). Этот округ в Госдуме сейчас представляет телеведущая Оксана Пушкина. Ранее она заявила, что губернатор Подмосковья не видит ее кандидатом на предстоящих выборах, а становиться альтернативой и конкурировать со своей бывшей командой она не хочет.

"С Пушкиной у нас абсолютно разные программы. Она занималась тем, что ей близко. Я вижу свои векторы и задачи развития. Основные сферы – молодежная политика, патриотика, в общем, все, что звучало в моих песнях. Пришло время не только словом, но и делом помочь своей стране. Я сам отец двоих детей. Я хочу, чтобы они росли в сильной и мирной стране. Сейчас немножко существует разрыв поколений, которые нужно вновь соединить, сплотить. И в области культуры мне тоже есть, что сказать и сделать", - цитирует Майданова издание "Подъем".

На выборах президента 2018 года Майданов был доверенным лицом Путина, также он неоднократно поддерживал проекты действующих властей. Так, в том же 2018 году стал членом Центрального штаба Общероссийского народного фронта, вошел в состав совета по культуре при Росгвардии. В ноябре 2019 года Денис Майданов стал членом общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации. 25 декабря 2019 года на первом заседании нового состава совета его избрали заместителем председателя.