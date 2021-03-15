Суд закрыл процесс по делу экс-гендиректора "Титановой долины"
В понедельник в Октябрьском районном суде Екатеринбурга продолжилось рассмотрение дела экс-гендиректора ОЭЗ "Титановая долина" Артемия Кызласова и бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова.
Напомним, Кызласову вменяется вымогательство взятки в особо крупном размере. Шилиманова же обвиняют в посредничестве в передаче взятки.
Как сообщили Накануне.RU в Октябрьском райсуде, сегодня состоялся допрос свидетелей. Также было принято решение сделать процесс закрытым.
"Данные не должны стать доступны для свидетелей, которые еще не допрошены", - пояснили в суде.
Процесс был отложен до 17 марта.
Напомним, на прошлом заседании представитель гособвинения заявил, что у Кызласова во время ареста были найдены авиабилеты.