Суд закрыл процесс по делу экс-гендиректора "Титановой долины"

В понедельник в Октябрьском районном суде Екатеринбурга продолжилось рассмотрение дела экс-гендиректора ОЭЗ "Титановая долина" Артемия Кызласова и бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова.

Напомним, Кызласову вменяется вымогательство взятки в особо крупном размере. Шилиманова же обвиняют в посредничестве в передаче взятки.

Как сообщили Накануне.RU в Октябрьском райсуде, сегодня состоялся допрос свидетелей. Также было принято решение сделать процесс закрытым.

"Данные не должны стать доступны для свидетелей, которые еще не допрошены", - пояснили в суде.

Процесс был отложен до 17 марта.

Напомним, на прошлом заседании представитель гособвинения заявил, что у Кызласова во время ареста были найдены авиабилеты.