В РПЦ предложили штрафовать за давление в вопросе вакцинации

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Феодор Лукьянов предложил штрафовать чиновников, которые давят на граждан в вопросе вакцинации. Об этом он написал в соцсетях.

Комиссия предлагает законодательно запретить ограничения в образовании для детей, которые не прошли вакцинацию, а также ввести штрафы для чиновников, которые давят на родителей, например угрожают не пустить в детский сад или школу, и в целом на граждан, сообщил священник.

Он отметил, что иногда за решение не делать ту или иную прививку органы опеки преследуют семью как неблагополучную.

В целом преследование людей за их "неправильный" выбор о. Федор оценил как ущемление в правах по признаку "иммунного статуса", что противоречит Конституции. Вакцинация должна быть добровольной не только формально, но и реально. И желание чиновников добиться нужных им показателей за счет принуждения граждан - это опасная тенденция, добавил он.

Власти в России неоднократно повторяли, что вакцинация носит добровольный характер, но на местах иногда сообщается о случаях принуждения.