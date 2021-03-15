"Дожить бы до суда…" Пенсионер из Екатеринбурга, заразившийся ВИЧ в больнице, за полгода достиг I стадии инвалидности

Состояние 67-летнего жителя Екатеринбурга, ветерана ГУФСИН и заслуженного работника правоохранительных органов Виктора Горскова с каждым днем все больше ухудшается. Об этом Накануне.RU рассказала его супруга Светлана Горскова, которая сейчас собирает документы для дальнейшей переквалификации группы инвалидности. По ее словам, всего за полгода ее муж получил вторую группу, и вот спустя еще полгода вынужден пройти медосвидетельствование на первую.

Напомним, что у пенсионера, помимо COVID-19, после операции в ЦГКБ №1 Екатеринбурга, выявили также гепатит С и ВИЧ. Однако доказать это оказалось не так просто. О диагнозах пожилая чета узнала случайно спустя несколько месяцев, все это время списывая плохое состояние главы семьи на последствия коронавируса.

"Сейчас собираем все документы и ложимся в госпиталь для медосвидетельствования и переквалификации со второй на первую группу инвалидности. Это всего за полгода. За год уничтожили человека", - рассказала Светлана.

20 февраля Виктор Горсков был выписан из медико-санитарной части ГУ МВД. У пенсионера начало отказывать сердце, из-за чего он две недели находился под меднаблюдением в прединфарктном состоянии. Однако и здесь Горсковым пришлось столкнуться с несовершенством системы местного здравоохранения. Несмотря на то, что заведующая ГБУЗ ОЦ СПИД Елена Рямова дала мужчине направление на КТ, никто бесплатно в больнице ее проводить не собирался.

"Когда я попросила в медсанчасти, где Витя лежал в феврале, направление на КТ, нас проигнорировали. Сказали – выпишитесь, идите сами платите и проходите это КТ. Я опять подняла шум, дошла до начальства, спросила, почему нельзя сделать это по ОМС? Пока он там лежал, никто ничего не оформил. Я привезла письменную рекомендацию от заведующей СПИД-центра, что ему необходимо это КТ. Это последняя стадия СПИДа. Я пошла с боем. Вырвала эти направления по ОМС, хотя у них есть договор с 40-ой больницей (где делают КТ). Просто они опять намотали нервов, опять я хожу, выпрашиваю. Добилась, сделали нам все и через два дня мы пошли на КТ. У меня вообще слов нет", - с трудом рассказывает пенсионерка.

Компьютерную томографию в СПИД-центре назначили, чтобы исключить подозрение на воспаление лимфатической системы. К сожалению, результаты были неутешительными – поражены как грудная клетка, так и брюшная полость. У Горскова также диагностирована саркома кости (редкая группа опухолей, составляет лишь 1% от всех злокачественных образований, регистрируемых в России ежегодно). Очаговые поражения распространились и на остальные органы. Напомним, что из-за плачевного состояния пенсионера, его не берутся оперировать, поскольку есть шанс не проснуться после анестезии. Для улучшения здоровья необходимо долгое время принимать препараты от ВИЧ, которые, в свою очередь, негативно влияют на остальные органы. Таким образом, возможность хирургически удалить новообразования стремится к нулю, а умереть от рака – напротив, возрастает.

К сожалению, сам пенсионер уверен, что вряд ли доживет и до судебного процесса. Приближающийся рак легкого, печени и поджелудочной осложняется гепатитом С, который мутировал из-за препаратов против ВИЧ. За пять месяцев камень в почках вырос с 20/10 мм до 35/15 мм, солитарный узел в легком с 6 до 11 мм, а кровь загустела.

По словам Светланы Горсковой, при прохождении КТ, врач была в шоке. Она сообщила, что впервые сталкивается со случаем, когда ей нужно подключать коллег из-за того, что описание придется делать по каждому органу. "На нем места живого нет", – заявила специалист.

Сейчас супружеская чета надеется на помощь юристов и адвокатов, которые смогли бы представлять их интересы в зале суда. Вот только платить нечем – семья оплачивает ипотеку, а оставшиеся деньги тратит на лекарства. Ни одно из обращений Горсковых в правоохранительные органы не увенчалось успехом. А медицинские учреждения, в которых наблюдался пенсионер, не только долгое время отказывались отдавать истории болезни, но и продолжают перекладывать вину друг на друга.

Отчаявшись, супружеская пара из Екатеринбурга Светлана и Виктор Горсковы записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в их непростой ситуации.