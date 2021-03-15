15 Марта 2021
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Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

Председатель ПАСЕ подтвердил, что ЕС рассматривает возможность поставок "Спутника V" в Европу

Председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс сегодня на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным подтвердил, что европейские власти рассматривают возможность поставки российской вакцины в страны блока. Правда, никаких подробностей о сроках рассмотрения он не назвал.

"Есть много примеров, когда пытаются противодействовать обеспечению продвижения российской вакцины на европейский рынок. Люди умирают. Вы сами стоите в очереди на вакцинацию. И она должна быть у вас не раньше июня. Кто виноват? Почему, когда есть вакцина, люди не могут ее получить? Где основополагающие права наших граждан? Если мы с вами вместе в Европе и у нас есть Парламентская ассамблея, почему мы не обсуждаем в рамках нашей ассамблеи эти проблемы?", - спросил Володин Дамса. Тот ответил, что вакцину "Спутник V" "запросили" в Европейском союзе. "Соответствующее ведомство рассматривает эту возможность", - добавил председатель ПАСЕ.

Ранее Reuters сообщил, что власти ЕС всерьез рассматривают возможность поставок "Спутника V" в Европу, в противном случае им будет крайне сложно обеспечить вакцинацию 450 млн человек в ранее заявленные сроки.

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Председатель ПАСЕ подтвердил, что ЕС рассматривает возможность поставок "Спутника V" в Европу

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Теги: хендрик дамс, пасе, ес, вакцинация, поставки



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