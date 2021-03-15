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Политика В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Кремль переадресовал в МВД вопрос по задержаниям на форуме в Москве

В Кремле не оценивают причины задержания участников форума муниципальных депутатов в Москве, но исходят из того, что были зафиксированы нарушения.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, причины задержания, "насколько мы понимаем", были разъяснены участникам форума.

Он добавил, что эти вопросы не является прерогативой Кремля. Пресс-секретарь адресовал их в МВД, пишет "Интерфакс".

Ранее в МВД Москвы прокомментировали задержание участников форума "Муниципальная Россия".

Общее число задержанных составило порядка 200 человек, в том числе был задержан бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Экс-главу уральской столицы доставили в ОВД Гольяново. Позже всех задержанных отпустили. В отношении них составлены протоколы по ст. 20.33 КоАП РФ (осуществление деятельности на территории РФ иностранной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной).

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Кремль переадресовал в МВД вопрос по задержаниям на форуме в Москве

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Теги: дмитрий песков, форум, москва, задержания депутатов



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