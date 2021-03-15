В Екатеринбурге мошенники похитили 6 млн рублей, позвонив с подставного номера ОВД

В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у пенсионерки более 6 миллионов рублей. Злоумышленники использовали подставной телефон органов внутренних дел.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, 64-летней женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником одного из силовых ведомств. Мужчина заявил, что неизвестные пытаются списать средства с ее лицевого счета и попросил помочь в поиске злоумышленников. При этом звонивший использовал поддельный номер силовых структур.

Пенсионерка сообщила ему информацию о своих банковских вкладах. Затем женщине позвонил другой лжесиловик: он рекомендовал сотрудничать с представителями банка, которые с ней свяжутся. Через несколько дней позвонил "сотрудник финансовой организации" и потребовал перевести все сбережения "на безопасные счета". При этом псевдобанкир убедил оформить еще несколько займов.

Действуя по указанию мошенников, женщина в течение нескольких дней получила на свое имя кредиты в нескольких банках Екатеринбурга. Полученные средства, включая свои собственные, она снимала в банкоматах и помещала на счета, которые дали ей звонившие. В итоге сумма ущерба, причиненного доверчивой пенсионерке, составила 6,1 миллиона рублей. Поняв, что ее обманули, она пошла в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению.